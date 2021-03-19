"Нужно ли Сафонову уезжать за рубеж? Если нужен вратарь для сборной, то да. Там уровень футбола выше, наберется опыта, вырастет еще больше. Чем сильней турнир, тем заметнее ты прогрессируешь. Остальное дело личное. Некоторым хватает больших денег здесь, других амбиции толкают выше. Сафонов не из тех, кто успокоится, он хочет расти. Если так, надо уезжать. Другое дело - сейчас или позже. Чтобы понимать, нужно вплотную с ним работать. Мое мнение - можно и сейчас, пусть только восстановится после травмы", - заявил Чистяков.
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов в текущем сезоне провел 20 матчей за "быков" во всех турнирах, в 4-х матчах он оставил свои ворота "сухими". Всего за этот клуб он провел 75 матчей, в 22-х не пропустил ни одного мяча.
Ранее стало известно, что Сафонов возобновил тренировки с "Краснодаром". 22-летний вратарь восстанавливался после разрыва сухожилия. Вратарь не появлялся на поле с 5 декабря прошлого года, после матча 17-го тура чемпионата России против "Ротора" (5:0). С тех пор Сафонов пропустил девять игр во всех турнирах, а его в воротах заменяли Евгений Городов, Станислав Агкацев и Егор Бабурин.
"Краснодар" после 23-ух туров РПЛ идет на девятой строчке турнирной таблице с 34 очками в активе.
Источник: "Матч ТВ"
Детский тренер Сафонова: если он хочет расти, надо уезжать за рубеж
Алексей Чистяков, детский тренер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова высказал мнение о том, стоит ли футболисту уезжать за рубеж.
Фото: "Getty Images"
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