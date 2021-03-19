Детский тренер Сафонова: если он хочет расти, надо уезжать за рубеж

Алексей Чистяков, детский тренер голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова высказал мнение о том, стоит ли футболисту уезжать за рубеж.

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