"Отец игрока и сам Вильена считают, что их период в России подходит к концу и хотят покинуть клуб", - приводит слова источника "Чемпионат".
Также отмечается, что к 26-летнему голландцу есть интерес из топ 5 европейских чемпионатов. С большой долей вероятности трансфер состоится в летнее трансферное окно.
Напомним, что Вильена перешел в "Краснодар" из "Фейеноорда" в июле 2019 года. Сделка обошлась "быкам" в 9 млн евро. В нынешнем сезоне хавбек провел 28 матчей во всех турнирах, отличившись в них тремя голами и четырьмя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 млн евро.
СМИ: Вильена хочет покинуть "Краснодар" летом
Полузащитник Тонни Вильена изъявил желание покинуть "Краснодар" по окончании сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
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