Батуренко - о словах Уткина: лучшей рекламы не ожидал. Спасибо Василию!

Главный тренер "Ротора" Юрий Батуренко высказался о назначении в волгоградский клуб.
Фото: ФК "Ротор"
"Руководство клуба вышло на меня и предложило возглавить команду, для меня это было неожиданно и очень быстро. Все произошло буквально за два дня. Для меня это честь и очень интересный опыт. В таком футбольном городе и с такими традициями я только рад поработать.

Задача одна – остаться в Премьер-лиге. Больше задач нет. Дальше по результату будет видно.

Василий Уткин предположил, что мой приход в "Ротор" - это предвестник захода в клуб Семина? Лучшей рекламы я даже не ожидал. Спасибо Василию!" - сказал Батуренко.

Напомним, что бывший главный тренер "Ротор" Александр Хацкевич был отправлен в отставку после разгромного поражения от "Ростова" (0:4) в 23-м туре чемпионата России. Волгоградский клуб занимает 13-е место, имея в своем активе 18 очков.

56-летний Юрий Батуренко стал новым главным тренером "Ротора". Он долгое время был помощником Юрия Сёмина в "Локомотиве". Также в РПЛ он входил в тренерский штаб "Мордовии" и "Анжи".

Ранее блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Батуренко на пост главного тренера "Ротора". Он назвал это событие "отложенным назначением Семина".

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможности возглавить "Ротор". Он заявил, что сейчас тема с его потенциальным приходом в "Ротор" неактуальна

Следующий матч у "Ротора" пройдет 3 апреля. В домашнем матче 24-го тура РПЛ волгоградцы сыграют против "Локомотива". Начало матча в 14:00 мск.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Батуренко Ротор Уткин
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