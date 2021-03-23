— Для ЦСКА Олич — легенда. Болельщики всегда хорошо относились к нему, так что наверняка тепло его встретят. Первые самостоятельные шаги он будет делать в родном для себя клубе — для него это значимое событие, — цитирует Габулова "СЭ".
41-летний Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2007 год, выиграв с командой восемь трофеев. Сегодня, 23 марта, стало известно о назначении хорвата на пост главного тренера команды.
37-летний Габулов играл за московский клуб с 2004 по 2007, а также вторую половину 2011 года.
Предыдущий тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинул клуб вчера по обоюдному согласию сторон.
Габулов: первые самостоятельные шаги Олич сделает в родном для себя клубе — для него это значимое событие
Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов высказался об назначении Ивицы Олича в качестве наставника команды.
Фото: "СЭ"
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