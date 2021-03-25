"Урунов - король моды в "Уфе", это видно. У него очень хороший стиль и есть отличные вещи в гардеробе. Наверное, мне нужно перенять какие-то навыки сочетания стилей у него.
Я уверен, что ему просто нравится эта одежда, он чувствует себя комфортно и уверенно в ней", - приводит слова бурундийского футболиста Sport24.
Бизоза пополнил состав "Уфы" в зимнее трансферное окно. В это же время в команду на правах аренды из московского "Спартака" вернулся Урунов. 20-летний узбек защищал цвета клуба из Башкортостана в сезоне-2019/20. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе "Уфы" Остон провел 4 матча и результативными действиями не отметился.
Напомним, что после перехода в "Спартак" Урунов в своих соцсетях поделился фотографией, на которой игрок окружен покупками из брендовых магазинов одежды. Публикация вскоре была удалена.
Хавбек "Уфы" Бизоза: Урунов — король моды в команде. У него отличные вещи в гардеробе
Новичок "Уфы" хавбек Парфе Бизоза высказался о своем одноклубнике, бывшем полузащитнике "Спартака" Остоне Урунове.
Фото: РПЛ
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