"Жизнь непредсказуема. Я не любитель загадывать наперед. Но ощущения, что пора снова менять обстановку и город, у меня нет", - сказал Оздоев.
Напомним, что Оздоев выступает за "Зенит" с 2018 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги он провел 21 матч и сделал три голевые передачи.
"Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе петербургской команды 48 очков. Отрыв от идущего вторым "Спартака" составляет четыре очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Оздоев ответил на вопрос о том, намерен ли он уйти из "Зенита"
Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев ответил на вопрос о том, планирует ли он сменить клуб после нескольких сезонов в составе петербуржцев.
Фото: "Зенит"
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