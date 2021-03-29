– На Хвичу официально "Севилья" пока не выходила, он игрок «Рубина». Понятно, что Хвича рано или поздно уедет из чемпионата России. Но для этого должно быть серьезное предложение, – сказал Мамука в интервью для Sport24.
Вингер "Рубина" провел в этом сезоне российской Премьер-лиги 20 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. По итогам 23 туров казанский клуб занимает восьмую строчку, отставая от зоны лиги Европы на три очка.
По данным портала Тransfermarkt стоимость грузинского футболиста составляет 10 млн евро. Контракт Хвичи с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года.
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Агент Кварацхелии: Хвича рано или поздно уедет из чемпионата России
Мамука Джугели, агент полузащитника "Рубина" Хвичи Кварацелии, опроверг слухи об интересе "Севильи" к футболисту.
Фото: РПЛ
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