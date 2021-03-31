Семак заявил, что "Зениту" следует ориентироваться на собственные выступления, а не смотреть на конкурентов. При этом наставник "сине-бело-голубых" отметил, что нынешний отрыв команды от идущего вторым "Спартака" не является существенным.
"Я всегда стараюсь избегать прогнозов. Есть математика - надо набрать определенное число очков, чтобы стать чемпионами. И мы должны ориентироваться на себя, поскольку главный плюс этой ситуации - все в наших руках. Но плюс может стать минусом, если мы дадим слабину и оступимся, позволив "Спартаку" приблизиться. Четыре очка - это очень маленький отрыв. Одна осечка - и мы уже в пределах досягаемости", - сказал Семак.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков. "Спартак" идет вторым с 44 очками в активе.
Источник: Спорт-Экспресс
Семак: четыре очка - очень маленький отрыв. Одна осечка - и "Зенит" уже в пределах досягаемости
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о шансах петербуржцев на чемпионский титул.
Фото: "Зенит"
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