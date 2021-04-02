"Спартак" стремится к чемпионству, а "Ростов" пытается зацепиться за еврокубки. Очень интересная игра! Конечно, хочется, чтобы "Спартак" победил, потому что надо тянуться и бороться с "Зенитом" за чемпионство. Мне кажется, что петербуржцы еще потеряют очки, а мы должны их набирать в каждом матче", - сказал Дасаев.
Отметим, что матч "Ростов" - "Спартак" пройдет 4 апреля. Начало встречи - в 19.00 мск.
"Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. "Ростов" имеет в активе 37 баллов и идет седьмым.
Источник: Спорт-Экспресс
Дасаев: "Зенит" еще потеряет очки, "Спартак" должен их набирать в каждом матче
Бывший вратарь "Спартака" Ринат Дасаев высказался о матче 24-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" сыграют с "Ростовом".
Фото: "Спартак"
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