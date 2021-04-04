Тихонов - об отставке Мусаева: подобный исход назревал, последние игры были неудачными

Тихонов отметил, что Мусаев сам принял решение уйти в отставку. По его словам, возможно, у тренера была договоренность с руководством "Краснодара" на этот случай.
"Отставка - это решение самого Мусаева. Возможно, подобный исход назревал, поскольку последние игры были такими. Возможно, с руководством была определенная договоренность по подобным случаям. Надо быть внутри команды, чтобы понимать все происходящее", - сказал Тихонов.
Напомним, что накануне "Краснодар" проиграл "Ахмату" со счетом 0:5 в матче 24-го тура РПЛ. После этой встречи Мусаев заявил, что покидает пост главного тренера "быков".
"Краснодар" располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России (34 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
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Бывший тренер "Краснодара" Андрей Тихонов прокомментировал отставку Мурада Мусаева с поста наставника "быков".
Фото: "Краснодар"
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