Червиченко - о Маслове: от автоголов один рецепт - монастырь, святая вода, найти хорошего батюшку

Червиченко заявил, что Маслов хороший защитник, но при этом Павел попал в черную полосу. Также бывший президент "Спартака" назвал средства, которые помогут игроку избавиться от автоголов.
"Павел старался, помог, сделал, что мог. Однако надо парня поддержать, хотя поржать чуть-чуть можно. Но надо всем сделать так, чтобы его полоса закончилась. Он хороший защитник: неуступчивый, бойчуган, здоровья хватает. Мне он нравится. От автоголов один рецепт: монастырь, святая вода, ванна, найти хорошего батюшку. Кроме как нападками потусторонних сил это ничем не объяснить. Уже столько на нем пенальти и автоголов… Ужас", - отметил Червиченко
Напомним, что накануне "Спартак" обыграл "Ростов" в матче 24-го тура РПЛ и приблизился к лидирующему "Зениту". "Красно-белые" набрали 47 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая от петербуржцев на один балл. При этом у "Зенита" есть матч в запасе.
Источник: Чемпионат
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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об автоголе защитника "красно-белых" Павла Маслова в игре 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
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