Джанаев получил повреждение во время тренировки перед матчем с "Тамбовом" (5:0). Из-за травмы вратарь не смог принять участие в играх сборной России в отборочном турнире чемпионата мира-2022 с командами Мальты (3:1), Словении (2:1) и Словакии (1:2).
Сослан сыграл в 21 матче этого сезона РПЛ и пропустил 22 мяча. "Сочи" занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков в 24 играх чемпионата.
Следующую встречу подопечные Владимира Федотова проведут с "Локомотивом" в рамках Кубка России. Матч состоится на стадионе "Фишт" 7 апреля в 19:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
Источник: Джанаев пропустит остаток сезона
По сообщениям источника, вратарь "Сочи" Сослан Джанаев выбыл до конца сезона из-за травмы.
Фото: ФК "Сочи"
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