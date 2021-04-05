– Есть определённые микроповреждения, которые нужно было подлечить. Плюс мы прекрасно знаем, что Магомед сейчас готов, поэтому мы выпустили игроков, по которым у нас есть небольшие сомнения, именно по функциональному состоянию, по здоровью. Нам проще будет в этом случае что-то меня по ходу матча, – заявил Семак в эфире Матч Премьер.
Встреча 24-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Химками" стартовала в 19:00 по московскому времени. Оздоев остался на скамейке запасных.
"Зенит" занимает первое место после 23 туров РПЛ, набрав 48 очков. "Химки" располагаются на девятой строчке и не проигрывают в десяти матчах чемпионата России подряд. Последним поражением подмосковной команды стала игра первого тура с питерским клубом. Встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Андрей Мостовой и Александр Ерохин забили голы на 18-й и 78-й минутах.
Семак прокомментировал отсутствие Оздоева в старте на матч с "Химками"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал пояснения, почему полузащитник Магомед Оздоев не вышел с первых минут на игру с "Химками".
Фото: ФК "Зенит"
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