Источник: 12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА для выступления в еврокубках

11 клубов Российской премьер-лиги и выступающие в ФНЛ "Крылья Советов" подали заявки на получение лицензий, дающих право играть в еврокубках.
Фото: УЕФА
12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА, дающее право на участие в еврокубках следующего сезона при получении квот согласно спортивным результатам, сообщают СМИ.

По данным источника, заявки на получение лицензий подали клубы из числа топ-11 Российской премьер-лиги - "Зенит", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо", "Рубин", "Сочи", "Ростов", "Химки", "Краснодар" и "Ахмат", а также выступающие в Футбольной национальной лиге "Крылья Советов".

Напомним, что по итогам текущего сезона Россию будут представлять в еврокубках 5 клубов: чемпион страны получает прямой билет в групповой турнир Лиги чемпионов, серебряный призер попадает в квалификацию ЛЧ, обладатель Кубка России стартует в Лиге Европы сразу с группового раунда, клубы, занявшие третье и четвертое места, начнут евросезон в Лиге Конференции с одного из квалификационных раундов.

Источник: "РБ-Спорт"

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Теги: Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Динамо Рубин Сочи Ростов Химки Краснодар Ахмат Крылья Советов
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