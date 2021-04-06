Источник: 12 российских клубов подали заявки на лицензирование УЕФА для выступления в еврокубках

11 клубов Российской премьер-лиги и выступающие в ФНЛ "Крылья Советов" подали заявки на получение лицензий, дающих право играть в еврокубках.

Фото: УЕФА