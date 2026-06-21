Червиченко: пока матчи чемпионата мира больше похожи на товарищеские

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2025/26
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2025/26
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Испания разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026
Академик РАН заявил, что Роналду и Овечкин не ведут здоровый образ жизни
9
Матч ЧМ-2026 находится под угрозой срыва - L’Equipe
1
Стало известно, сколько "Зенит" запросил у "Наполи" за трансфер Энрике - источник
35
В "Динамо" сделали заявление по Нгамалё
Главные новости
Матчи
12
Скрыть
Сегодня (4)
Завтра (3)
Вчера (5)
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Эквадор
0 - 0
0
0
Кюрасао
Завершен
Тунис
0 - 4
0
4
Япония
Завершен
Испания
4 - 0
4
0
Саудовская Аравия
Завершен
Бельгия
0 - 0
0
0
Иран
2 тайм
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Шотландия
0 - 1
0
1
Марокко
Завершен
Бразилия
3 - 0
3
0
Гаити
Завершен
Турция
0 - 1
0
1
Парагвай
Завершен
Нидерланды
5 - 1
5
1
Швеция
Завершен
Германия
2 - 1
2
1
Кот-д`Ивуар
Завершен
Чемпионат Мира
ЧМ2022
Уругвай
01:00
Кабо-Верде
Не начат
Новая Зеландия
04:00
Египет
Не начат
Аргентина
20:00
Австрия
Не начат
Чемпионат Мира 2026
Чемпионат Мира 2026
Англия: АПЛ 2025/26
Россия: РПЛ 2025/26
Германия: Бундеслига 1 2025/26
Испания: Ла Лига 2025/26
Италия: Серия А 2025/26
Франция: Лига 1 2025/26
Россия: Первая Лига 2025/26
A
Мексика
ЮАР
Южная Корея
Чехия
B
Канада
Босния и Герцеговина
Катар
Швейцария
C
Бразилия
Марокко
Гаити
Шотландия
D
США
Парагвай
Австралия
Турция
E
Германия
Кюрасао
Кот-Д`Ивуар
Эквадор
F
Нидерланды
Япония
Швеция
Тунис
G
Бельгия
Египет
Иран
Новая Зеландия
H
Испания
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Уругвай
I
Франция
Сенегал
Ирак
Норвегия
J
Аргентина
Алжир
Австрия
Иордания
K
Португалия
Конго ДР
Узбекистан
Колумбия
L
Англия
Хорватия
Гана
Панама
Червиченко: пока матчи чемпионата мира больше похожи на товарищеские
Сегодня, 22:53
Бывший президент "
Спартака
"
Андрей Червиченко
поделился с
Rusfootball.info
впечатлениями по поводу первых десяти дней чемпионата мира по футболу.
Фото: ФИФА
- Что скажете о крупной победе сборной Испании над командой Саудовской Аравии?
- Ничего особенного не произошло. Слишком разные орбиты у этих команд для того, чтобы эта встреча была интересной. Думаю, что первая часть чемпионата больше потешная, чем серьезная. И то, что многие называют сенсацией, мне кажется, это связано с тем, что серьезные команды не хотят сильно затрачивать энергию в матчах с явными аутсайдерами.
Потому что на чемпионат выходит огромное количество команд, и все берегут силы на более важные матчи. Как развлекуха все это смотрится неплохо, но как серьезная битва - нет. Третьи матчи в группах, разумеется, интереснее будут. Но пока это больше на товарищеские матчи похоже.
- То есть ничья испанцев с Кабо-Верде связана с нежеланием испанской сборной тратить энергию на встречу с этим соперником?
- Думаю, да. Не настолько мощная команда у Кабо-Верде, чтобы сразу не могли их победить.
Виктория Яковлева,
Rusfootball.info
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Андрей Червиченко
Сборная Испании
Сборная Саудовской Аравии
Автор:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0