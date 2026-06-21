Червиченко: пока матчи чемпионата мира больше похожи на товарищеские

Rusfootball.info впечатлениями по поводу первых десяти дней чемпионата мира по футболу. Бывший президент " Спартака Андрей Червиченко поделился свпечатлениями по поводу первых десяти дней чемпионата мира по футболу.

Фото: ФИФА

- Что скажете о крупной победе сборной Испании над командой Саудовской Аравии?



- Ничего особенного не произошло. Слишком разные орбиты у этих команд для того, чтобы эта встреча была интересной. Думаю, что первая часть чемпионата больше потешная, чем серьезная. И то, что многие называют сенсацией, мне кажется, это связано с тем, что серьезные команды не хотят сильно затрачивать энергию в матчах с явными аутсайдерами.



Потому что на чемпионат выходит огромное количество команд, и все берегут силы на более важные матчи. Как развлекуха все это смотрится неплохо, но как серьезная битва - нет. Третьи матчи в группах, разумеется, интереснее будут. Но пока это больше на товарищеские матчи похоже.



- То есть ничья испанцев с Кабо-Верде связана с нежеланием испанской сборной тратить энергию на встречу с этим соперником?



- Думаю, да. Не настолько мощная команда у Кабо-Верде, чтобы сразу не могли их победить.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info