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Эквадор
0 - 0 0 0
КюрасаоЗавершен
Тунис
0 - 4 0 4
ЯпонияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
Саудовская АравияЗавершен
Бельгия
0 - 0 0 0
Иран2 тайм

Червиченко: пока матчи чемпионата мира больше похожи на товарищеские

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info впечатлениями по поводу первых десяти дней чемпионата мира по футболу.
Фото: ФИФА
- Что скажете о крупной победе сборной Испании над командой Саудовской Аравии?

- Ничего особенного не произошло. Слишком разные орбиты у этих команд для того, чтобы эта встреча была интересной. Думаю, что первая часть чемпионата больше потешная, чем серьезная. И то, что многие называют сенсацией, мне кажется, это связано с тем, что серьезные команды не хотят сильно затрачивать энергию в матчах с явными аутсайдерами.

Потому что на чемпионат выходит огромное количество команд, и все берегут силы на более важные матчи. Как развлекуха все это смотрится неплохо, но как серьезная битва - нет. Третьи матчи в группах, разумеется, интереснее будут. Но пока это больше на товарищеские матчи похоже.

- То есть ничья испанцев с Кабо-Верде связана с нежеланием испанской сборной тратить энергию на встречу с этим соперником?

- Думаю, да. Не настолько мощная команда у Кабо-Верде, чтобы сразу не могли их победить.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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