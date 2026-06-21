Рязанцев рассказал, какая сборная способна удивить на ЧМ-2026

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- Фаворитами ЧМ-2026 я вижу Аргентину, Испанию, Францию и другие сильные команды. Жду приятных сюрпризов от Колумбии на ЧМ-2026. Это та сборная, которая может удивить, - приводит слова Рязанцева Metaratings

Кроме того, экс-футболист выделил сборную, способную преподнести сюрприз по ходу турнира.Действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины. Финал турнира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоится 19 июля.