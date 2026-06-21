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"Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек". Аршавин раскритиковал сборную ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин жёстко оценил выступление сборной Туниса на чемпионате мира 2026 года, которая досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста, коллектив выглядит совершенно неготовым к турниру. Аршавин связал неудачное выступление команды с отсутствием сыгранности.

- Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

В двух стартовых матчах Тунис потерпел два крупных поражения и досрочно завершил борьбу за выход в следующую стадию турнира.

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