"Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек". Аршавин раскритиковал сборную ЧМ-2026

Фото: ФК "Зенит"

- Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата, - цитирует Аршавина "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, коллектив выглядит совершенно неготовым к турниру. Аршавин связал неудачное выступление команды с отсутствием сыгранности.В двух стартовых матчах Тунис потерпел два крупных поражения и досрочно завершил борьбу за выход в следующую стадию турнира.