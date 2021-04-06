В "Динамо" объявили о партнерстве с Puma и Wildberries

– В рамках уникальной для нашего рынка сделки «Динамо» приобрело не одного, а сразу двух надёжных партнёров. Это союз сильных известных брендов, где каждая сторона эффективно решает свои бизнес-задачи, – приводит слова Пивоварова пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано на три сезона. Сообщается, что интернет-магазин будет отвечать за поставку экипировки немецкого производителя всем командам бело-голубых. Кроме того, Пивоваров анонсировал открытие фирменного магазина уже в ближайшее межсезонье.
"Динамо" занимает пятую строчку турнирной таблице РПЛ после 24 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Сандро Шварца проведут на выезде с "Крыльями Советов" в рамках четвертьфинала Кубка России. Встреча состоится 8 апреля в 17:30 по московскому времени.
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Фото: ФК "Динамо Москва"
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