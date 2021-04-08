"Джордан владеет хорошим темпом и блестящей техникой. Не удивлён, что клубы, как "Боруссия" (Дортмунд) и "Вест Хэм", уделяют ему внимание. По возрасту, голевой статистике и своим общим показателям он подходит под запросы этих клубов. При этом нельзя забывать, что у него действующий контракт в "Спартаке" до 2023 года. Как я знаю, весь фокус внимания Джордана сейчас сосредоточен на успешное завершение сезона в РПЛ", - сказал Цорн.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Боруссия" интересуется Ларссоном. Отмечалось, что дортмундцы рассматривают форварда "Спартака" как потенциальную замену нападающему Эрлингу Холанду. Ожидается, что последний вскоре сменит клуб.
Отметим, что 23-летний Ларссон провел 23 матча в нынешнем розыгрыше РПЛ. На его счету 12 голов и пять результативных передач.
"Спартак" после 24 туров набрал 47 очков и идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата России. В 25-м туре Российской Премьер-лиги "красно-белые" в гостях сыграют против "Локомотива". Матч пройдет 11 апреля и начнется в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Боруссии" к Ларссону
Динияр Билялетдинов высказался об интересе "Боруссии" к Ларссону
Цорн отреагировал на информацию об интересе "Боруссии" и "Вест Хэма" к Ларссону
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду "красно-белых" Джордану Ларссону.
Фото: ФК "Спартак"
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