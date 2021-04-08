Билялетдинов отметил, что "Спартак" является перевалочным пунктом для Ларссона. По словам Динияра, вряд ли Джордан хочет связать всю свою карьеру с "красно-белыми".
"Не знаю — перейдет, так перейдет. Пускай переходит — ничего страшного. Дай бог, получится у него там. В нашей лиге он неплохо проявил себя. Мне кажется, "Спартак" для Ларссона — перевалочный пункт. Не думаю, что он хочет связывать с этим клубом всю свою карьеру. Если перейдет, то хорошо. Здесь главное, чтобы это переход устраивал все стороны", - сказал Билялетдинов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Боруссия" интересуется Ларссоном. Отмечалось, что дортмундцы рассматривают форварда "Спартака" как потенциальную замену нападающему Эрлингу Холанду. Ожидается, что последний вскоре сменит клуб.
Отметим, что 23-летний Ларссон провел 23 матча в нынешнем розыгрыше РПЛ. На его счету 12 голов и пять результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: дортмундская "Боруссия" интересуется Ларссоном
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Боруссии" к Ларссону
Динияр Билялетдинов высказался об интересе "Боруссии" к Ларссону
Экс-игрок "Спартака" Динияр Билялетдинов прокомментировал информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду "красно-белых" Джордану Ларссону.
Фото: "Спартак"
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