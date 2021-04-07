В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Боруссии" к Ларссону

В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду "красно-белых" Джордану Ларссону.

Фото: "Спартак"