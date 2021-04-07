По словам руководителя департамента по связям с общественностью "Спартака" Антона Фетисова, московский клуб не контактировал с "Боруссией" насчет возможного перехода Ларссона. Вместе с тем "красно-белые" готовы рассмотреть предложение по трансферу игрока.
"Контактов с "Боруссией" не было. Если будет предложение, то мы его рассмотрим. Мы рассматриваем любое предложение, особенно если оно будет очень дорогое", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Боруссия" рассматривает Ларссона в качестве потенциальной замены нападающему Эрлингу Холанду. Ожидается, что последний вскоре покинет клуб.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний Ларссон провел 23 матча, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: дортмундская "Боруссия" интересуется Ларссоном
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Боруссии" к Ларссону
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе дортмундской "Боруссии" к форварду "красно-белых" Джордану Ларссону.
Фото: "Спартак"
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