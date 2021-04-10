"Черчесов - гордый максималист". Павлюченко рассказал об исключении Торбинского из состава "Спартака" в 2007-м

Экс-форвард "Спартака" Роман Павлюченко рассказал о работе под руководством нынешнего наставника сборной России Станислава Черчесова в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"
Павлюченко рассказал, как в конце сезона-2006/2007 Черчесов исключил из состава "Спартака" полузащитника Дмитрия Торбинского. По словам Романа, игроки "красно-белых" злились на тренера из-за решения вывести Торбинского из состава. Павлюченко отметил, что Черчесову не стоило принимать такое решение в конце сезона.

"В последних турах того сезона мы играли без Торбинского: Димка проспал установку, опоздал на несколько минут, а Саламыч – гордый максималист – не поставил его в состав. Мы сыграли вничью в Раменском, "Зенит" победил – и всё! Нас опередили.

Мы слегка злились на Саламыча. Тем составом команда много выигрывала, шла к чемпионству, а из-за отсутствия Димки нить прервалась, схема нарушилась. Саламыч мог закрыть на это глаза за два тура до конца, и если сейчас у него спросить – может быть, он бы и не убрал Димку, одного из лучших левых полузащитников лиги, делавшего много голевых передач. Понятно, ему мы этого не говорили, однако когда ехали из Раменского на базу, сидели с Димкой на заднем ряду и обсуждали: "Как же обидно получилось", - отметил Павлюченко.

Напомним, что Павлюченко выступал за "Спартак" в 2003-2008 годах. Черчесов являлся главным тренером "красно-белых" в 2007-2008 годах.

Источник: Чемпионат

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Теги: Павлюченко Торбинский Черчесов Спартак
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