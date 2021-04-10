Дзагоев - о голевом пасе на Фернандеса: мне уже тяжелее не понять Марио, чем понять. Открывания - просто топ

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о взаимодействии на поле с защитником Марио Фернандесом.
Фото: ПФК ЦСКА
- Особая химия с Фернандесом? Мы уже с Марио лет десять вместе играем, это бесследно не проходит. Если честно, мне уже тяжелее его не понять, чем понять! Открывания Марио - просто топ, мы очень часто играем в созидании, - передает слова Дзагоева Sport24.

В матче 1/4 финала Кубка России между тульским "Арсеналом" и ЦСКА "армейцы" победили на выезде со счетом 2:1. Победный гол забил правый защитник Марио Фернандес с разрезающего паса полузащитника Алана Дзагоева. Ранее на ЧМ-2018 в матче 1/4 финала Россия - Хорватия Фернандес также отличился после результативного паса Дзагоева.

Возвращение Дзагоева и гол Марио Фернандеса вывели ЦСКА в полуфинал Кубка России. Обзор матча с подробным разбором голов

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Теги: ЦСКА Фернандес Дзагоев
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