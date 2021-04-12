По данным источника, Ловрен, вероятно, не примет участия в матчах 26-го и 27-го туров с "Краснодаром" и "Ротором". Ранее хорватский защитник из-за мышечного повреждения пропустил игру с "Сочи" в 25-м туре (2:1).
Судя по всему, Ловрена будут готовить к домашней встрече 28-го тура РПЛ с "Локомотивом", которая может стать ключевой в борьбе "Зенита" за чемпионский титул. При этом Хорватский футбольный союз намерен обратиться к петербургскому клубу с просьбой не задействовать защитника после того, как титул будет официально оформлен, чтобы не усугубить травму игрока перед Евро-2020.
Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата России Ловрен провел 21 матч и забил два гола.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ (54 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
Ловрен прокомментировал победу "Зенита" над "Сочи"
Источник: Ловрен может пропустить два ближайших матча "Зенита"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен с высокой долей вероятности пропустит ближайшие матчи петербургской команды в РПЛ.
Фото: "Зенит"
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