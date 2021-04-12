Тренер "Ротора": в эпизоде с голом ЦСКА вратарь был закрыт игроками, он не видел момент удара

Главный тренер "Ротора" Хасанби Биджиев подвел итоги матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

Фото: ПФК ЦСКА
"Как и ожидалось, матч был тяжёлым. Первый тайм выдерживали темп соперника, неприятно, что пропустили. В раздевалке настраивались, что надо продолжать играть. По самоотдаче нет вопросов. Все на 100% выложились. Были ошибки, но без них не бывает футбола. В спокойной обстановке проанализируем.

Я бы не сказал, что у Чондрича много ошибок, он выручает. В моменте с голом он был закрыт игроками, не видел момент удара. Вратарь действует надёжно, поводов усомниться в нём нет", - приводит слова Биджиева "Чемпионат".

Напомним, что первый гол "Ротор" пропустил в добавленное к первому тайму время. Автором забитого мяча стал нападающий армейского клуба Чидера Эджуке. Окончательный счет матча установил форвард красно-синих Саломон Рондон.

"Ротор", имея в своем активе 18 очков, располагается в зоне стыковых матчей за право остаться в Премьер-Лиге - на 14-й строчке турнирной таблицы. 17 апреля волгоградская команда на своем поле будет принимать московское "Динамо".

Грубая ошибка вратаря "Ротора" привела к голу Эджуке (видео)

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Теги: Ротор ЦСКА
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