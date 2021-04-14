— Вы знаете, мы перед собой не ставим какие-то определенные задачи. На этот год у нас была задача — формирование новой команды. Нужно было дать время, чтобы команда сыгралась. Возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус, — заявил Сайманов в интервью "СЭ".
"Рубин" после 25 туров чемпионата России идет на пятой строчке турнирной таблицы с 43 очками. В оставшихся турах соперниками команды Леонида Слуцкого станут "Урал", "Краснодар", "Динамо", тульский "Арсенал" и "Ротор".
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Гендиректор "Рубина": возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, стоит ли перед командой задача попадания в еврокубки.
Фото: ФК "Рубин"
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