Гендиректор "Рубина": возможность попасть в еврокубки для нас — это, скорее, дополнительный бонус

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, стоит ли перед командой задача попадания в еврокубки.

Фото: ФК "Рубин"