Ещё больше магии уже в эту субботу – "Локомотив" опубликовал проморолик к матчу с "Ростовом"

Волшебник Франсуа и его команда ждут вас на «РЖД Арене». Ещё больше магии уже в эту субботу! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 15, 2021
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Встреча 26-го тура российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Ростовом" пройдет на стадионе "РЖД Арена" в субботу, 17 апреля. Стартовый свисток матча прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Форвард "железнодорожников" Камано принял участие в 20 играх этого сезона РПЛ, отметился тремя забитыми голами и одной результативной передачей. Франсуа перешел в "Локо" из "Бордо" летом 2020 года за компенсацию в размере 5,5 млн евро.
После 25 матчей "Ростов" занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Валерия Карпина имеют в своем активе 37 очков.
"Локомотив" расположился на третьем месте, набрав 46 очков в 25 играх.