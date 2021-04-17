Агент заявил, что Зайнутдинов продолжает восстановление. По его словам, хавбек ЦСКА пока не тренируется даже по индивидуальной программе.
"Бахтиер восстанавливается. Пока он не тренируется даже по индивидуальной программе. Сроки восстановления пока неизвестны, впереди его снова ждет МРТ", - заявил Новиков.
Напомним, ранее стало известно, что Зайнутдинов начал испытывать болевые ощущения, когда пребывал в расположении сборной Казахстана.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 23-летний Зайнутдинов провел 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии здоровья игрока
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал о состоянии игрока.
Фото: ЦСКА
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