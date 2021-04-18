Голевой пас во встрече с "быками" стал 17-м для Сантоса, а в сумме с тремя забитыми мячами бразильский защитник набрал 20 очков по системе "гол+пас" в рамках РПЛ. Дуглас стал лишь третьим защитником "Зенита", которому покорилась данная отметка. Для этого ему понадобилось 53 встречи, что является самым быстрым результатом в истории сине-бело-голубых.
Ранее 20 очков набирали Доменико Кришито (76 матчей) и Александр Анюков (142 матча).
Сантон перешел в "Зенит" из "Гамбурга" летом 2019 года за компенсацию в размере 13 млн евро. Контракт бразильского футболиста с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Дуглас Сантос обновил клубный рекорд "Зенита" по системе "гол+пас"
Защитник "Зента" Дуглас Сантос отметился результативной передачей в матче 26-го тура российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (2:2).
Фото: Rusfootball.info
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