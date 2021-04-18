– Для меня оба тренера — одно и то же. Обе команды прозябают. Поменять шило на мыло? Сейчас главное для тренеров — чтобы их не выгнали с работы. А не титулы. В "Спартаке" были получше тренеры. Не такие, как Карпин и Тедеско. Вспомните, кто работал… Эмери, Лаудруп, – сказал Гаврилов в интервью для "Спорт День за Днем".
Слухи об интересе "Спартака" к Валерию Карпину появились на фоне заявления Доменико Тедеско о том, что он покинет московский клуб после окончания действия контракта летом 2021 года.
Карпин уже возглавлял красно-белых с 2009 по 2014 год. За пять лет под руководством специалиста "Спартак" дважды становился серебряным призёром чемпионата России.
В текущей кампании российской Премьер-лиги подопечные Тедеско занимают третье место, набрав 47 очков в 26 матчах сезона. Следующую игру красно-белые проведут 25 апреля с ЦСКА. Стартовый свисток московского дерби прозвучит в 16:30 по мск.
Гаврилов – о Карпине и Тедеско: для меня оба тренера — одно и то же. Поменять шило на мыло?
Бывший полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал слухи об интересе красно-белых к Валерию Карпину.
Фото: sovsport.ru
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