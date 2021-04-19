Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах

Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на любых футбольных матчах.
Фото: РИА Новости
Об указанном решении сообщил Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет РФС. Он отметил, что лично принял решение отстранить судью от работы.

"Жесткое решение по поводу Вилкова такое: человек больше не будет судить. Считаю, он вообще не должен судить в футболе. Это решение принято мной. Он больше не будет назначаться на матчи. Более того, после отстранения на девять матчей в прошлом году я говорил, что утрата доверия - очень серьезная формулировка. Говорил ему, что нельзя допускать серьезные ошибки, которые могли бы вновь использовать эту формулировку в отношении него. С самим Михаилом я не говорил", - сообщил Хачатурянц.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Вилков Хачатурянц
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