"Для России это хорошо. Потому что расширится наше представительство в другой Лиги чемпионов, а она будет более успешным проектом, чем та лига, которая создается
Если ФИФА и УЕФА захотят придавить этот проект, они его придавят. Если не придавят, значит они не хотят. Самый главный шаг должен быть - исключение из чемпионатов. Пусть эти 12 клубов играют между собой. Исключение из английского чемпионата для "Челси" перевесит все остальные. Они 300 млн получают оттуда и будут получать 350 с этой лиги, имея массу головной боли", - заявил Федун.
Напомним, что 12 топ-клубов Европы объявили о формировании нового турнира - Суперлиги. В нее вошли шесть команд из Англии - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Тоттенхэм" и лондонский "Арсенал", три - из Испании - "Барселона", мадридские "Атлетико" и "Реал", и три - из Италии - "Ювентус", "Интер" и "Милан".
Все 55 членских ассоциаций УЕФА единогласно одобрили декларацию, которая строго осуждает Суперлигу.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что футболисты, которые будут выступать в новом турнире, не смогут участвовать в чемпионате Европы. Также им будет запрещено участие в чемпионате мира.
Источник: РБК
Источник: УЕФА не будет исключать из полуфиналов ЛЧ и ЛЕ клубы, которые решили участвовать в Суперлиге
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Федун - о создании Суперлиги: для России это хорошо
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказал мнение о Суперлиге Европы.
Фото: ФК "Спартак"
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