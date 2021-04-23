По информации источника, петербургский клуб хочет укрепить состав за счет подписания левого защитника "Ростова" Пояркова.
В текущем сезоне российской Премьер-лиги футболист провел 15 матчей за желто-синих, в 10 из которых Николай появился на поле в стартовом составе. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тыс евро.
По итогам 26 туров "Ростов" занимает девятое место, имея в своем активе 37 очков. Следующую встречу подопечные Валерия Карпина проведут 25 апреля, им предстоит домашний матч с тульским "Арсеналом".
"Зенит" располагается на вершине турнирной таблицы, имея отрыв в шесть очков от второго места.
Источник: "Чемпионат".
СМИ: "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Ростова"
Защитник "Ростова" Николай Поярков вошел в сферу интересов "Зенита".
Фото: ФК "Ростов"
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