– Слуцкий начал штрафовать игроков, которые просят медпомощь, а потом продолжат занятие? После первого случая меня не штрафовали. Но теперь — да, такая практика есть. Как происходит болезненный контакт, мы сразу же встаём и продолжаем тренировку. Если не убили, надо вставать, – рассказал Хвича в интервью для "Спорт Бизнес Online".
Хвича перешел в казанский "Рубин" летом 2019 года из грузинского "Рустави" на правах свободного агента. Хавбек провел 57 матчей во всех турнирах за российский клуб, забил семь мячей и отдал семь результативных передач.
Контракт Кварацхелии с "Рубином" рассчитан до лета 2024 года, однако многочисленные слухи утверждают, что грузинский полузащитник может покинуть команду уже ближайшим летом.
Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 15 млн евро.
Слуцкий: травму Кварацхелии спровоцировал арбитр
Кварацхелия: если не убили на тренировке, надо вставать
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия рассказал, как проходят тренировки в "Рубине".
Фото: РПЛ
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