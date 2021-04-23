"Пришли на стадион - а команды уже нет в таблице". Болельщик ЦСКА с 1944-го рассказал, как расформировывали "армейцев"

93-летний болельщик ЦСКА Иван Николаевич Горохов рассказал, как поклонники "армейцев" в 1952 году узнали о расформировании любимой команды.
Фото: history.pfc-cska.com
- Сперва мы вообще не понимали, что происходит. Мы должны были играть против киевского «Динамо». Ничего еще не было объявлено. Я приехал на стадион, собиралась публика, а там конная милиция. Мягко скажем, она рекомендовала: «Ребята, все по домам. Игру перенесли». Кто-то говорил, что отменили матч. Ворота закрыты, афиши игры нет. А потом я уже заметил, что на той самой трепаловке (место у северного выхода из метро "Динамо", где собирались для общения болельщики команд - прим.), где висела турнирная таблица, ЦДСА просто нет - его убрали из списка команд, - передает слова Горохова Sport24.

В 1952 году сборная Советского Союза на Олимпийских играх в Хельсинки начала выступление с 1/16 финала, ее первым соперником стала сборная Болгарии. Основное время матча закончилось вничью 0:0, в дополнительное время волевую победу со счетом 2:1 одержали советские футболисты. В 1/8 финала сборная СССР встретилась со сборной Югославии, которая в этот период была политическим противником нашей страны. К 60 минуте первой игры советские футболисты уступали со счетом 1:5, но сумели забить 4 гола на отрезке с 75 по 89 минуту и добились ничьей - 5:5. В назначенной после этого переигровке сборная СССР открыла счет на 6 минуте, но уступила со счетом 1:3 и выбыла из турнира. По итогам турнира выступление сборной было признано неудовлетворительным, а имевшая в ней наибольшее представительство армейская команда ЦДСА была расформирована.

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Теги: ЦСКА
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