– Прежде всего будет много эмоций. Я играл за "Краснодар" два года. Это было восхитительное время. Хочется закончить выступление за клуб на высокой ноте. Оглядываясь назад, я горд за то, что мы смогли сотворить историю. Клуб впервые сыграл в Лиге чемпионов, – заявил Берг в интервью для "Матч ТВ".
Берг выступает за "Краснодар" с лета 2021 года после того, как перешел в команду из "Аль-Айн" на правах свободного агента. В этом сезоне 34-летний швед провел 19 матчей в российской Премьер-лиге, забил девять голов и один раз ассистировал партнеру.
Контракт Берга с "быками" истекает 30 июня 2021 года, футболист уже объявил, что продолжит карьеру в "Гетерборге", за который выступал с 2005 по 2007 год. Следующий матч РПЛ с "Сочи" станет для Маркуса последней игрой на домашнем стадионе "Краснодара". Встреча состоится 1 мая в 19:00 по московскому времени.
Берг: я горд за то, что мы смогли сотворить историю
Нападающий "Краснодара" Маркус Берг поделился эмоциями о предстоящем уходе из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"
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