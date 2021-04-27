Действующее соглашение действует до 31 мая 2022 года. Как сообщает источник, в контракте есть пункт о возможности разрыва договора - по инициативе клуба или тренера. Это решение стоит 400 тыс. евро. По нынешнему контракту сербский специалист получает около 750 тыс евро в год.
Отмечается, что "Локомотив" хотел бы продлить соглашение с Николичем с максимальным пиар-эффектом - до игры 28-го тура с "Зенитом". Она пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге.
Марко Николич стал главным тренером "Локомотива" весной прошлого года. В текущем сезоне "железнодорожники" занимают второе место, набрав в 27-ми матчах РПЛ 52 очка. В последнем туре чемпионата России "Локомотив" в гостях победил "Тамбов" (5:2). Также московский клуб вышел в финал Кубка России, где сыграет против "Крыльев Советов".
Источник: РБ-Спорт
СМИ: "Локомотив" предложит Николичу продлить контракт с клубом на три года
"Локомотив" предложит нынешнему наставнику команды Марко Николичу продлить контракт на три года.
Фото: ФК "Локомотив"
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