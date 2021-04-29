Об этом сообщил заместитель генерального директора стадиона "Арена Химки" Дмитрий Устинов.
— Мы ответили на запрос "Локомотива" готовностью проведения матча. В настоящее время обсуждаются детали по организации перед заключением договора, — цитирует функционера "Р-Спорт".
Напомним, КДК РФС обязал "Локомотив" провести один домашний матч на нейтральном поле. Это связано с заходом начальника команды в судейскую в день матча со "Спартаком" в 25-м туре РПЛ. "Локомотив" мог выбрать любую арену, кроме тех, что находятся в Москве.
Матч "Локомотив" — "Динамо" пройдет на "Арене Химки"
"Арена Химки" примет матч 29-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо".
Фото: "Арена Химки"
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