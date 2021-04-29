– Думаю, что мы увидим бескомпромиссный футбол. Будем болеть и переживать за "Зенит". Я считаю, что "Локомотив" не захочет сбавлять темп. Больше читается по этому матчу ничейный результат. Хотя хотелось бы, конечно, чтобы "Зенит" победил, – рассказал Малафеев в интервью для "Спорт день за днем".
Матч 28-го тура российской Премьер-лиги между "Зенитом" и "Локомотивом" пройдет 2 мая на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем запасе 58 очков. "Железнодорожники" располагаются на втором месте, отставая от петербургского клуба на шесть очков.
Рахимов – о победе "Уфы" над "Спартаком" (3:0): за неделю такое не наработаешь
Малафеев – о матче "Зенит" – "Локомотив": увидим бескомпромиссный футбол
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!