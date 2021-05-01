— Все трансферы на вход и на выход будут обсуждать с новым главным тренером. До это времени решения приниматься не будут, — цитирует Фетисова Sport24.
30-летний Мозес арендован "Спартаком" у английского "Челси" на сезон с возможностью выкупа за 5 млн евро по версии Transfermarkt. Если красно-белые не активируют это правило, то заплатят неустойку в размере 1 млн евро.
Мозес в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.
В "Спартаке" прокомментировали информацию о возможном выкупе Мозеса
Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном выкупе полузащитника Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"
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