Черышев заявил, что Грасия является сильным тренером. По его словам, у этого специалиста был хороший этап карьеры в Англии, где он работал с "Уотфордом". Также Черышев ответил на вопрос, получилось ли бы у Грасии качественно работать в "Спартаке".
"Очень хороший и квалифицированный специалист, европейский тренер. У него очень хорошо получалось в Англии, когда он работал в "Уотфорде". Мне понравилась его "Малага", это была веселая и техничная команда, создававшая много проблем всем соперникам. Может ли у него получиться в "Спартаке"? Не знаю, кого они назначат. Трудно предположить, получилось бы у него в московской команде или нет, однако он сильный тренер", - сказал Черышев.
Грасия возглавил "Валенсию" перед началом нынешнего сезона. На данный момент команда пребывает на 14-м месте в турнирной таблице Примеры (36 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Дмитрий Черышев: может ли у Хави Грасии получиться в "Спартаке"? Трудно сказать
Дмитрий Черышев, отец хавбека "Валенсии" Дениса Черышева, высказался о Хави Грасии, отправленном в отставку с поста главного тренера "летучих мышей".
Фото: Getty Images
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