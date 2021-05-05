– Нужно ли вернуть Акинфеева в сборную на Евро? Возможно. Он подтверждает свой уровень до сих пор в чемпионате России. Его харизматичная личность могла бы на Евро сыграть важную роль и в плане микроклимата, и на футбольном поле, – рассказал Березовский в интервью для Metaratings.ru.
Акинфеев провел 111 матчей за национальную команду России в период с 2004 по 2018 год. После домашнего чемпионата мира-2018 голкипер объявил об окончании международной карьеры. В текущем сезоне российской Премьер-лиги вратарь ЦСКА принял участие в 26 играх, в которых пропустил 27 мячей.
Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Данией. Первую встречу подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня с бельгийцами. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Березовский: харизматичная личность Акинфеева могла бы на Евро сыграть важную роль
Бывший вратарь "Зенита" Роман Березовский поделился мнением о вратарской позиции в сборной России на Евро-2020.
Фото: ПФК ЦСКА
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