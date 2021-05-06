Сообщается, что "быки" активно ищут нападающего, а Арнаутович входит в список кандидатов на приобретение.
32-летний австриец выступает за китайский клуб с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел три матча в Суперлиге, забив три гола.
Ранее Арнаутович защищал цвета английских "Вест Хэма" и "Сток Сити", а также играл в "Вердере", "Интере" и "Твенте". Контракт футболиста с "Шанхаем" истекает в декабре 2022 года.
"Краснодар" в нынешнем сезоне идет на 10-й строчке турнирной таблицы чемпионата России с 38 очками.
Источник: "Чемпионат".
Источник: "Краснодар" заинтересован в Арнаутовиче
Нападающий "Шанхая" Марко Арнаутович может стать игроком "Краснодара".
Фото: Getty Images
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