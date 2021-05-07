Черданцев отметил, что РПЛ может превратиться в закрытую лигу. По его словам, если будет принято такое решение, на карте высшей лиги российского футбола будут присутствовать города с хорошими стадионами. Также комментатор упомянул проект европейской Суперлиги. По его мнению, возможно, РПЛ станет закрытым турниром быстрее, чем удастся реализовать проект Суперлиги.
"Очевидно, следующий шаг — приложить усилия для того, чтобы все стадионы, включая Саранск и Калининград (где нет команд с бюджетом для высшей лиги), каким-то образом присутствовали в сильном турнире. Как это сделать, если не по-спортивному принципу? Вижу только один выход — закрытая лига.
Думаю, мы можем к формату закрытой лиги прийти гораздо быстрее, чем Европа к своей Суперлиге. Именно по той простой причине, что у многих наших городов сильно отстает инфраструктура, причем у футбольных городов", - заявил Черданцев.
Источник: Матч ТВ
Черданцев: РПЛ может стать закрытой лигой. Мы к такому формату можем прийти быстрее, чем Европа к Суперлиге
Комментатор Георгий Черданцев высказался о том, в каком направлении может развиваться российская Премьер-Лига.
Фото: "Чемпионат"
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