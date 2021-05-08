Источник: "Спартак" планирует расстаться с Мирзовым и Ташаевым

"Спартак" не рассчитывает на полузащитников Александра Ташаева и Резиуана Мирзова.
Фото: "Спартак"
По данным источника, "красно-белые" намерены расстаться с указанными игроками ближайшим летом.

Отмечается, что Мирзова, выступающего в "Химках" на правах аренды, "Спартак" собирается продать. С Ташаевым, вероятно, будут вестись переговоры о расторжении контракта. Возможно, переговоры между футболистом и "Спартаком" начнутся в ближайшее время.

Информацию о возможном уходе Мирзова и Ташаева прокомментировал Антон Фетисов, возглавляющий PR-департамент "Спартака".

"В ближайшее время продолжится работа по оптимизации численности футболистов во всех командах "Спартака". Что касается игроков, пребывающих в аренде, то все решения будут приниматься по согласованию с главным тренером основной команды. Финальных решений ни по кому из них пока нет", - сказал Фетисов.

Источник: Чемпионат

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Теги: Мирзов Ташаев Спартак Российские трансферы
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