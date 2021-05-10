Ранее ряд СМИ сообщали, что Витория уже согласовал контракт с клубом. Ожидается, что он сменит на посту главного тренера команды Доменико Тедеско, который покинет "Спартак" летом.
Контракт Тедеско со "Спартаком" истекает по окончании сезона. Немецкий тренер планирует вернуться в Германию к семье.
"Федун - человек рисковый и отчаянный. И уж если идти до конца, то надо ему пригласить Моуринью, который сейчас разорит "Рому", а потом то же сделает со "Спартаком". Вот это будет ход! А вот Витория на это точно не способен", - цитиурет Горлуковича "Спорт-Экспресс".
Горлукович: если уж идти до конца, то надо "Спартаку" пригласить Моуринью
Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович поделился мнением о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых португальца Руя Витории.
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