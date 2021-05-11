Защитник ЦСКА Бруно Фукс принимал участие в тренировке без ограничений. Также пресс-служба армейцев рассказала о состоянии Николы Влашича и Кирилла Набабкина.
Защитник ЦСКА завершил последнюю стадию восстановительного процесса. Далее он будет тренироваться в общей группе.
Что касается Влашича, то он продолжает восстанавливаться. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии игрока. Хорватский футболист раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле.
В заключительном туре РПЛ ЦСКА сыграет в гостях с "Динамо". Встреча состоится 16 мая, начало - в 14:00 мск.
В ЦСКА сообщили, что Влашич после травмы раньше предполагаемых сроков приступил к работе на поле
Фото: ПФК ЦСКА
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