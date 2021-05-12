Как сообщает источник, РПЛ хочет предложить систему, где команда, которая займет 16-е место в Российской Премьер-лиге вылетит напрямую в ФНЛ, а клуб, ставший 15-м, будет играть стыковые матчи со второй командой Футбольной национальной лиги. Клубы высшего дивизиона склоняются к схеме "1+1", но итоговое решение остается за РФС.
В Российской Премьер-лиге играет 16 команд. В ФНЛ вылетают коллективы, которые занимают 15-е и 16-е места. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места, проводят стыковые матчи с 3-й и 4-й командой Футбольной национальной лиги. Победители двухматчевых противостояний выступают в РПЛ в следующем сезоне. Подобная схема применяется с сезона 2012/2013.
По итогам нынешнего розыгрыша ФНЛ путевку в РПЛ получили "Крылья Советов" и "Оренбург".
Источник: Р-Спорт
СМИ: клубы РПЛ хотят предложить новый формат обмена командами с ФНЛ
Клубы Российской Премьер-лиги намерены предложить РФС измененный формат обмена между РПЛ и ФНЛ.
Фото: РПЛ
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