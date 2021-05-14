"Локомотив" получил лицензию УЕФА для участия в еврокубках

Сегодня ФК «Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза на участие в матчах российской Премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22 и лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций для участия в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.https://t.co/6lSp96mtzF pic.twitter.com/ciLBMtSA1j— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 14, 2021
Напомним, "Локомотив" стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче "Крылья Советов" со счетом 3:1. Команда Николича получила путевку в групповой этап Лиги Европы. В Российской Премьер-лиги "железнодорожники" идут на 3-м месте, имея в активе 53 очка. "Локомотив" ведет борьбу за вторую строчку, которая дает право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В 30-м туре РПЛ московский клуб на своем поле примет "Урал". Этот матч пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск.