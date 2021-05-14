"Локомотив" получил лицензию УЕФА для участия в еврокубках

Сегодня ФК «Локомотив» получил лицензию Российского футбольного союза на участие в матчах российской Премьер-лиги и Кубка России в сезоне-2021/22 и лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций для участия в турнирах под эгидой УЕФА в следующем сезоне.https://t.co/6lSp96mtzF pic.twitter.com/ciLBMtSA1j