Андреа Романьоли перешел в "Спартак" из "Ромы" за 3 млн евро. Его контракт с "красно-белыми" истекает 30 июня 2021 года. 22-летний голкипер не провел ни одного матча за главную команду "Спартака". На его счету одна игра за "Спартак-2" в ФНЛ против "Нижнего Новгорода". Встреча состоялась 7 ноября прошлого года и закончилась победой нижегородцев со счетом 4:0.
"Спартак" занимает второе место в таблице чемпионата России. В активе команды Тедеско 56 очков. На три очка от "красно-белых" отстает "Локомотив". "Железнодорожники" являются единственным конкурентом "Спартака" за место в Лиге чемпионов. В 30-м туре РПЛ команда Тедеско сыграет против "Ахмата". Матч пройдет 16 мая в Грозном и начнется в 14:00 мск. По итогам этой встречи станет известно, попадут ли "красно-белые" в Лигу чемпионов.
Источник: Р-Спорт
Вратарь Романьоли покинет "Спартак". Он не провел ни одного матча за основную команду
Вратарь Андреа Романьоли уйдет из "Спартака" по окончании срока действующего контракта
Фото: ФК "Спартак"
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